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Giriş Tarihi: 4.9.2021 11:31 Son Güncelleme: 4.9.2021 12:13

Çalıştıkları işyerinden 1.3 milyonluk hırsızlık yaptılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çalıştıkları işyerinden 1.3 milyonluk hırsızlık yaptılar

İstanbul Bağcılar’da bir iş yerinde çalışan iki kişi iş yerine temizlik yapma bahanesiyle erkenden gidip 1.3 milyon liralık soygun yaptılar. Kaçan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Paralar bulundu sahibine teslim edildi. Şüphelilerin işyerindeki anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay İstanbul'da Bağcılar Mahmutbey Mahallesinde 1 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu A.M.'nin işyerinde temizlikçi olarak çalıştırdığı iki Suriye uyruklu çalışanı işyerinden 122 bin Euro ile 100 bin TL toplamda 1 milyon 300 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi A.M. hemen olayı polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri işyerinde ki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Mohamad Hassan S.S.(25) ve Mohamad A.L.(26) olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin teknik takibi sonucu şüpheliler geçtiğimiz Perşembe günü evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda çaldıkları paralarda ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Muhamad Hassan S.S. ve Mohamad A.L. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Şüphelilerin evlerine yaptığı operasyonda evde yaptığı aramalar da paraları çiçek saksının altına saklanmış halde buldu. Operasyon anları ise kameralara yansıdı.

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Çalıştıkları işyerinden 1.3 milyonluk hırsızlık yaptılar
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