Çalıştıkları işyerinden 1.3 milyonluk hırsızlık yaptılar

Olay İstanbul'da Bağcılar Mahmutbey Mahallesinde 1 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu A.M.'nin işyerinde temizlikçi olarak çalıştırdığı iki Suriye uyruklu çalışanı işyerinden 122 bin Euro ile 100 bin TL toplamda 1 milyon 300 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi A.M. hemen olayı polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri işyerinde ki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Mohamad Hassan S.S.(25) ve Mohamad A.L.(26) olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin teknik takibi sonucu şüpheliler geçtiğimiz Perşembe günü evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda çaldıkları paralarda ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Muhamad Hassan S.S. ve Mohamad A.L. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Şüphelilerin evlerine yaptığı operasyonda evde yaptığı aramalar da paraları çiçek saksının altına saklanmış halde buldu. Operasyon anları ise kameralara yansıdı.