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Giriş Tarihi: 4.9.2021 12:11

Camiden kaybolan cübbe, sarık ve seccadeler bulundu: Yıkamak için almış!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Camiden kaybolan cübbe, sarık ve seccadeler bulundu: Yıkamak için almış!

Kağıthane’de camiden kaybolan cübbe, sarık ve seccadeler emniyetin sıkı takibi sonucu kısa sürede bulunarak camiye iade edildi. Cübbe, sarık ve seccadeleri alanın akli dengesi olmayan bir genç olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde bulunan Halilrahman Camiinde cami görevlisi, imam ve müezzinlere ait cübbe ve sarıkların yanı sıra seccadeleri yerinde olmadığını fark etti. Görevlinin emniyete ihbarda bulunmasının ardından polis harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, camiye giren şahsın eşkâlini belirledi. Devriye ekipleri, eşkâle uygun bir kişiyi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde durdurdu. Annesiyle birlikte durdurulan 26 yaşındaki Ş.Ç. isimli genç cübbe, sarık ve seccadeleri yıkamak için aldığını ileri sürdü.

Anne Y.Ç, oğlunun akli dengesinin yerinde olmadığını ibraz eden belgeyle birlikte camiden alınan 9 sarık, 7 cübbe ve 25 seccadeyi emniyet güçlerine teslim etti.

İstanbul Kağıthane'de camiden cübbe, sarık ve seccadelerin çalınma anı görüntüleri ortaya çıktı

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Camiden kaybolan cübbe, sarık ve seccadeler bulundu: Yıkamak için almış!
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