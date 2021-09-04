Camiden kaybolan cübbe, sarık ve seccadeler bulundu: Yıkamak için almış!

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde bulunan Halilrahman Camiinde cami görevlisi, imam ve müezzinlere ait cübbe ve sarıkların yanı sıra seccadeleri yerinde olmadığını fark etti. Görevlinin emniyete ihbarda bulunmasının ardından polis harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, camiye giren şahsın eşkâlini belirledi. Devriye ekipleri, eşkâle uygun bir kişiyi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde durdurdu. Annesiyle birlikte durdurulan 26 yaşındaki Ş.Ç. isimli genç cübbe, sarık ve seccadeleri yıkamak için aldığını ileri sürdü.

Anne Y.Ç, oğlunun akli dengesinin yerinde olmadığını ibraz eden belgeyle birlikte camiden alınan 9 sarık, 7 cübbe ve 25 seccadeyi emniyet güçlerine teslim etti.

İstanbul Kağıthane'de camiden cübbe, sarık ve seccadelerin çalınma anı görüntüleri ortaya çıktı