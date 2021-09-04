Giriş Tarihi: 4.9.2021 17:28

Cinayet şüphelileri şafak operasyonu ile yakalandı YASER ÇAPAROĞLU

Hatay’da yaşanan silahlı kavga sonucu bir kişiyi öldüren bir kişiye de yaralayan iki kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla evlerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklanırkan, biride adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 29 Ağustos 2021 tarihinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada Ş.K. isimli şahıs hayatını kaybederken, H.Ö. isimli şahıs yaralandı. Olay sonrası kayıplara karışan şüphelilerin peşine düşen polis, şahısların kimliklerini ve adreslerini kısa sürede tespit etti. Şüphelileri yakalamaya yönelik Gültepe mahallesinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı şafak vakti operasyonlarında şüpheliler N.B. ve S.A. adreslerinde kıskıvrak yakalandı.