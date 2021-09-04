Cinayet şüphelileri şafak operasyonu ile yakalandı

İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 29 Ağustos 2021 tarihinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada Ş.K. isimli şahıs hayatını kaybederken, H.Ö. isimli şahıs yaralandı. Olay sonrası kayıplara karışan şüphelilerin peşine düşen polis, şahısların kimliklerini ve adreslerini kısa sürede tespit etti. Şüphelileri yakalamaya yönelik Gültepe mahallesinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı şafak vakti operasyonlarında şüpheliler N.B. ve S.A. adreslerinde kıskıvrak yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıslardan S.A. çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, N.B. tutuklanarak cezaevine konuldu.