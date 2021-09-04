Çocuğu kurtarmak isterken öldüler

Niğde
'de, önceki gece yaya geçidinde bekleyen Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61), bisikletli bir çocuğun aniden yola fırladığını gördü. Çocuğu kurtarmak için hamle yapan iki kadına, hızla gelen otomobil çarptı. Ağır yaralanan Aytaş ve Özkul, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Bisikletli çocuk ise kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilini olay yerinde bırakıp kaçan O.E., yakalanarak tutuklandı.
5 KENT, 5 KAZA, 5 ÖLÜM
Osmaniye
Kadirli'de, ehliyetsiz olarak direksiyonuna geçtiği otomobilin kontrolünü kaybeden lise 2'nci sınıf öğrencisi Murat Türker Ege (16), yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Takla atarak alev alan otomobilden çıkamayan Ege, yanarak öldü. Konya
Nalçacı-Sille kavşağında, kırmızı ışıkta geçen Tekin Özen
'in kullandığı otomobil, Avukat Mir Süleyman Çelik'in kullandığı otomobille çarpıştı. Tekin Özen öldü, avukat Çelik ve yanındaki Celalettin Önyal yaralandı. Şanlıurfa Haliliye'de aşırı hız yaptığı otomobiliyle yön tabelasına çarpan Mehmet Tolga Ç., yaşamını yitirdi. Ordu'da, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Murat Ş. hayatını kaybetti. İstanbul Beyoğlu'nda otobüs durağına dalan hafif ticari araç, bir kişinin ölümüne 7 kişinin yaralanmasına yol açtı. Hayrettin YENEL - Ziya RAMOĞLU - Tolga YANIK - Mehmet YILDIRIM /
SABAH