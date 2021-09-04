Durakta aracın çarpması sonucu ölen Suzan Metin, son yolculuğuna uğurlandı

Beyoğlu Kasımpaşa'da sabah saatlerinde hafif ticari araç sürücü E.G, durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına daldı. Kazada, 63 yaşındaki Suzan Metin hayatını kaybederken, eşi İlhami Metin'in de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Suzan Metin için dün Büyük Piyalepaşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Suzan Metin'in oğulları Alpaslan Metin, Oğuzhan Metin, aile üyeleri ve sevenleri katıldı. Suzan Metin helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazına mütakip Kulaksız Mezarlığında toprağa verildi.

Kaza sırasında eşinin yanında bulunan ve ağır yaralanan Suzan Metin'in eşi İlhami Metin'in (73) yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği hayati riskinin olduğu belirtildi. Araç sürücüsü E.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevıne gonderıldı.