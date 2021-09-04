Elanur İsminin Anlamı Nedir? Kur’an’da Geçiyor Mu? Elanur TDK Sözlükte Ne Demek?

Elanur ismi; Ela ve Nur isminin birleşmesinden oluşur. Bu birleşme ortaya hem anlamı hem de söylemesi güzel bir isim çıkarmıştır. Elanur ismi son zamanlarda kız çocuklarında oldukça sık duyduğumuz bir isimdir. Bu ismin kökeni Arapça'dır ve bu güzel ismin anlamı "gözü sarıya çalan kahverengi, güzel" olarak karşımıza çıkar.

ELANUR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Elanur ismi Ela ve Nur isimlerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş, günümüzde sıkça kullanılan ve söylemesi kulağa oldukça hoş gelen bir isimdir. Bu güzel ismin anlamı bu isme sahip olan kişiler tarafından ve bebeğine bu ismi koymak isteyen kişiler tarafından oldukça merak edilir. Bu ismin anlamı karşımıza "göz rengi sarıya/ yeşile çalan kestane rengi olan güzel" olarak çıkmaktadır.

ELANUR İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Yeni ebeveyn olma heyecanı yaşayan kişiler bebeklerine koydukları ismin genellikle Kur'an içerisinde yer alıp almadığını merak ederler. Merak edilen isimler arasında Elanur ismi de yer alır. Bu isim bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Kur'an içerisinde yer almamaktadır. Fakat Ela ve Nur isimleri olarak ayrı şekillerde değerlendirirsek; Ela ismi yine Kur'an içerisinde yer almamaktadır ama Nur ismi Kur'an içerisinde yer alır. Nur isimli bir sure bile bulunmaktadır.

ELANUR İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Elanur ismi hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de bu ismin kökeni olarak karşımıza çıkar. Elanur ismi Ela ve Nur isimlerinin birleşmesinden oluşmuştur. Ela isminin de Nur isminin de kökeni karşımıza Arapça olarak çıkmaktadır. Bu nedenle Elanur isminin kökeni de Arapça'dır.

ELANUR NE DEMEK?

Elanur isminin anlamı bu ismi araştıran kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Elanur isminin anlamı karşımıza "göz rengi sarıya/ yeşile çalan kestane rengi olan güzel" olarak çıkmaktadır. Bu ismi iki isim olan Ela ve Nur olarak ele alırsak; Ela isminin anlamı "yeşile/ sarıya çalan kahverengi göz rengi" olarak, Nur isminin anlamı da "aydınlık, parlak" olarak bilinmektedir.