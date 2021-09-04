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Giriş Tarihi: 4.9.2021

Ersoy, Bollywood yıldızlarını ağırladı

Ersoy, Bollywood yıldızlarını ağırladı
Hindistan sinemasının meşhur oyuncularından Salman Khan ve Katrina Kaif, yeni filmlerinin çekimi için Türkiye'ye geldi. Bollywood'un tanınmış isimlerini Çırağan Sarayı'nda ağırlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Amacımız, Türkiye'nin bu cazip plato olma özelliğinin bilinirliğini tüm dünyaya yaymak. Türkiye, Avusturya ve Rusya'da çekilecek filmin Türkiye ayağını burada çekiyorlar. En yüksek bütçeyle çekilmiş Hindistan filmi olarak tüm dünyada 2022 sonu itibarıyla gösterilecek" dedi. Kaif, "İstanbul çok güzel. İnsanlar çok kibar ve samimi. Konukseverlik, yemekler, görülecek yerler inanılmaz bir ambiyansa ve enerjiye sahip" derken, Khan ise "Yakın zamanda tekrar gelmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı. AA
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Ersoy, Bollywood yıldızlarını ağırladı
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