Ersoy, Bollywood yıldızlarını ağırladı

Hindistan sinemasının meşhur oyuncularından Salman Khan
ve Katrina Kaif
, yeni filmlerinin çekimi için Türkiye
'ye geldi. Bollywood'un tanınmış isimlerini Çırağan Sarayı'nda ağırlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, "Amacımız, Türkiye'nin bu cazip plato olma özelliğinin bilinirliğini tüm dünyaya yaymak. Türkiye, Avusturya
ve Rusya'da çekilecek filmin Türkiye ayağını burada çekiyorlar. En yüksek bütçeyle çekilmiş Hindistan filmi olarak tüm dünyada 2022 sonu itibarıyla gösterilecek" dedi. Kaif, "İstanbul çok güzel. İnsanlar çok kibar ve samimi. Konukseverlik, yemekler, görülecek yerler inanılmaz bir ambiyansa ve enerjiye sahip" derken, Khan ise "Yakın zamanda tekrar gelmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı. AA