Eski erkek arkadaş dehşeti! Araçtan attı, hastane kapısına bıraktı





"KONUŞACAĞIZ DİYE ARABASINA BİNDİM, KANLAR İÇERİSİNDE KENDİMİ HASTANEDE BULDUM"

Son yaşadığı olayı anlatan 46 yaşındaki talihsiz kadın, "Son olayda da Yeşilsu civarında bir tane midyeci var. Midyecinin orada durdum midye yerim filan diye. Orada karşılaştık. Ne oluyor dedim. O da, 'seninle konuşacaklarım var, seni evine bırakayım' dedi. Tamam dedim. Evim yakındı ama evimde durmadı ve bastı yola devam etti. Belli ki değişik bir amaçla gelmişti. Üniversitenin oradaki polislere seslendim, sesimi duyuramadım. Aşağı atladım, üniversite taksisi beni almadı. Tekrar beni tuttu ve araca bindirdi. Telefonumu elimden aldı. Tekrar arabaya bindik. Burç kavşağının orda beni arabadan aşağıya atınca, yüzüstü düştüm ve burnum kırıldı. Kanamaya başlayınca kafamı kaldıramadım. Tekrar ayağı ile kafama, sırtıma vurmaya başladı. Dedim beni burada bırak ben öleyim. O da 'yok, ölmeyeceksin, sürüneceksin' diye karşılık verdi. 'Daha benim elimden çok çekeceksin' dedi. Tekrar arabaya sürükledi ve arabaya bindirdi. Üniversite hastanesinin önünde kapıyı açtı, hastanede önüne beni yuvarladı ve çekti gitti. Ben zaten o an bayılmışım" ifadelerini kullandı.

"VÜCUDUMUN HER YERİNDE YARA BERE VAR"

Olay sonrası hastanede bir süre tedavi gördüğünü ve can güvenliğinin olmadığını da vurgulayan Nuray Koçak, "Burnumda kırık var, dişlerimde sallanmalar, çene kemiğimde çatlaklar oluşmuş. Kulağımda biraz işitme kaybı var. Yüzüm sürekli şişiyor. Daha da neler olduğu belli değil" şeklinde konuştu.



"BEN ÖLDÜKTEN SONRA MI BU KİŞİYİ TUTACAKLAR"

Benzer olaylarla medyada çok karşılaştığını ve böyle bir olayın kendi başına geleceğini tahmin etmediğini de belirten ve yetkililerden yardım isteyen Koçak, "Televizyonlarda böyle olaylar görüyordum ve inanamıyordum. Benim başıma da geldi. Ben öldükten sonra mı bu kişiyi hakim, savcı tutacak. Savcılığa gittim. Gördüğünüz zaman arayın, polis gelsin diyor. Ben ne yapacağım. Benim can güvenliğim bile yoktur. Bugün bana ise yarın çocuklarıma gelip bulaşacak bu insanlar. Çok çaresizim. Yakalanmasını istiyorum. Hastanede yatıyordum, kapının eşiğinden, 'Sen benden şikayetçi oldun. Düştüm, demedin değil mi? Senle hesabımız daha bitmedi' dedi ve gitti. Bunu polis de mi görmedi. Endişeliyim, sokağa çıkamıyorum. Her köşede, bir yerlerde bekliyor beni" diye konuştu.

