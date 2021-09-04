Esma İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Esma TDK Sözlükte Ne Demek?

Ülkemizde kız çocukları için sık sık kullanılan isimlerden bir tanesi de Esma ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ismin anlamı Türk Dil Kurumu'na göre "isimler ve adlar" şeklindedir. Bu isim hakkında merak edilen hususlardan bir tanesi olan Esma ismini kökeni de Arapça diline dayanmaktadır.

ESMA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Esma isminin anlamını merak eden pek çok ebeveyn bulunmaktadır. Bu nedenle bu ismin anlamını internette oldukça sık araştırıyorlar. Esma ismi Esma- ül Hüsna kelimesinden gelmektedir. Esma- ül Hüsna kelimesi ise "Allah'ın güzel adları" şeklinde açıklanabilmektedir. Esma isminin anlamı da bununla bağlantılıdır. Esma isminin anlamı "adlar, isimler" şeklinde karşımıza çıkar. Ayrıca bir diğer anlamı da "işitme" şeklindedir. Bu isme sahip olan kişiler; enerjik, renkli bir kişiliğe sahiptir.

ESMA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Esma ismi hakkında merak edilenlerden bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığıdır. Esma ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde birden çok ayet içerisinde yer almaktadır. Bunlara örnek verecek olursak; Bakara Suresi 31. Ayet, Bakara Suresi 33. Ayet Araf Suresi 71. Ayet, Araf Suresi 180. Ayetlerde Esma ismi geçmektedir.

ESMA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Esma isminin kökeni pek çok kişi tarafından merak edilen konular arasında. Özellikle bu isme sahip kişiler ve bu ismi bebeklerine verecek olan ebeveynler bu ismin kökenini merak etmektedir. Esma isminin kökeni Arapça'ya dayanmaktadır. Türk toplumları ile Arap toplumlarının kaynaşması sebebi ile Esma ismi dilimize geçmiştir.

ESMA NE DEMEK?

Esma kelimenin ne demek olduğunu bu ismi araştıran insanlar merak etmektedir. Bu kelimenin anlamı "adlar, isimler" olarak karşımıza çıkar. Ayrıca bu kelimenin bir diğer anlamı da karşımıza "işitme" olarak çıkmaktadır.