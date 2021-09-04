Estetik merkezinde şok ölüm

UKRAYNA
menşeli Newlife isimli tüp bebek merkezi kurucusu 42 yaşındaki Ukraynalı iş kadını Zera Asanova, vücut estetiği yaptırmak için geldiği İstanbul
'da hayatını kaybetti. "DoctorB" lakaplı ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur
ile görüşen Zera Asanova, vücut toparlama, göğüs küçültme ve popo estetiği için anlaşma sağladığı doktorun Şişli
'deki kliniğine gitti. Anlaşmaya varan genç kadın, dün İstanbul'a geldi. Klinikte işlemleri yapılan Zera Asanova, sabah saatlerinde ameliyat için masaya yattı. İddiaya göre genç kadının vücudunda ameliyat sırasında bazı komplikasyonlar oluştu. Hastane yetkilileri tarafından, 112 Acil Servisi
'ne haber verildi. Çünkü yine iddiaya göre hastanede yoğun bakım ünitesi yoktu. Durumu kötüye giden talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ukraynalı kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cihantimur'un başı, geçtiğimiz haftalarda başka hastalarıyla ilgili yaşanan sıkıntılarla da derde girmişti. Göğüs implantı, bel oyuğu, karın düzeltme, bacak kemiği inceltme, ayak bilekleri düzeltme, yağ aldırma, popo büyütme ve diğer estetik işlemlerini içeren "vücut düzeltme" ameliyatı için Bülent Cihantimur ile anlaşan H.Ö. adlı genç kadın, göğüs implantının patladığını, poposunun düştüğünü ve ayak bileklerinin incelmediğini iddia ederek savcılığa şikâyette bulunmuştu. A.U. ise vücuduna takılan büyük silikonlar nedeniyle zor günler geçirmiş, ameliyatta çekilen görüntülerin izinsiz şekilde TV kanallarında yayımlandığını görünce soluğu savcılıkta almıştı.