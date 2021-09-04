Eymen İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Eymen TDK Sözlükte Ne Demek?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim arayışına giren bireylerin en çok dikkat ettiği unsur o ismin taşıdığı anlamdır. Hem güzel anlamlı olmadı hem de kulağa hoş gelecek bir isim arayanlar erkek bebekleri için Eymen isminin de anlamını merak ediyor. Türkiye'de son yıllarda sıkça tercih edilerek popüler hale gelen Eymen isminin anlamı, kökeni ve merak edilen tüm bilgilere bu başlık altında yer verdik. Peki, Eymen ne demek ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

EYMEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eymen, pozitifenerjiyi temsil eder. Şans ve talih anlamına gelir. Şansı bol olan talihli olarak ifade edilen bu isim Arapça kökenlidir. Eski yüzyıllardan bu yana erkek çocuklarına verilen bir isim olsa da son yıllarda daha popüler hale gelen isimlerden birisi olarak dikkat çekmektedir.

EYMEN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen isimlerden birisidir. Meryem suresinin 52. ayetinde, Kassas suresinin 30. ve Taha suresinin 82. ayetinde Eymen ismi yer almıştır. Allah (C.C) tarafından korunan ve talih verilen kimseleri anlatırken Eymen ismi kullanışmıştır.