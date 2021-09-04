Fatih Şahin’den Mansur Yavaş’a tepki

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Gölbaşı ilçesi Bağiçi mahallesinde susuz kalan mahallelerin muhtarlarıyla buluştu. Bağiçi, Bezirhane, Selametli ve Mahmatlı Mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda muhtarlar mahallelerinde yaşanan susuzluk sorununu dile getirdiler.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteren Şahin, "Gölbaşı'nda mahalleler aylardır susuz. CHP'li Mansur Yavaş, Ankaralıları susuzluğa mahkum etti. Ankara'yı 90'lı yıllara döndürdü." diye konuştu.

Ankara'nın Mansur Yavaş'la birlikte 30 yıl geriye gittiğini belirten Şahin, "Bugün Bağiçi Mahallesindeydik. Bağiçi mahallemize son 5 aydır günde 1 saat su veriliyor. Bu nedenle yukarı kottakilere ise su hiç gitmiyor. Salgına karşı en büyük dört tedbirden birinin temizlik olduğunu hepimiz biliyoruz. Ankaralılar susuzluğun getirdiği tüm sorunlarla birlikte aynı zamanda Koronavirüs tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin "CHP'li Mansur Yavaş artık Ankara için bir halk sağlığı sorunudur." ifadesini kullanarak şöyle konuştu:

"Seçimden önce "Musluktan içilebilir su belediyenin en önemli projesidir" dedi, seçildikten sonra insanları bir damla suya hasret bıraktı. Bugün Ankara'da yaşanan susuzluk, kuraklığın kol gezdiği, çölün ortasındaki Afrika'nın başkentlerinde bile yok. Ankara bundan daha kurak, barajlarında bundan daha az suyun olduğu yıllar geçirdi. Ama hiçbir zaman böyle bir susuzluk yaşamadı. Ankaralının yaşadığı bir iklim veya kuraklık sorunu değildir. Bu sorun CHP belediyecilik anlayışı ve Mansur Yavaş'ın beceriksiz başkanlığıdır."

21. yüzyılda, Türkiye'nin Başkentinin örneği az bulunabilecek bir beceriksizlikle belediyecilik krizine doğru sürüklendiğinin altını çizen Şahin, "Suyu bile veremeyen bir belediye ne işe yarar? Suyu bile veremeyen bir belediye Başkanı hangi yüzle o koltukta oturabilir? diye sordu.