Frig Vadisi’nin gizemi aralanıyor

Afyonkarahisar'da bulunan ve "Türkiye'nin ikinci Kapadokyası" olarak bilinen Frig Vadisi'nde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarla birlikte gizli kalan binlerce yıllık eserler gün yüzüne çıkıyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in girişimleriyle, milattan önce 7. yüzyıla tarihlenen Maltaş Anıt Abidesi'nde haziran ayı sonunda başlatılan kurtarma kazıları aralıksız sürüyor. Kazıda, yerden yüksekliği 10 metreyi bulan devasa anıt abide, alt kısmındaki niş (oyuk) ve önünde 600 metrekarelik tapınma alanı ortaya çıkarıldı.

BİLİM İNSANLARI DA ŞAŞKIN!

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Maltaş Anıt Abidesi ve Tapınağı'nın, Frigya'nın en büyük eserlerinden birisi olduğunu söyledi. Anıtı "inanılmaz bir yapı" olarak nitelendiren Vali Gökmen Çiçek, "Maltaş, 3 bin yıl önce yapılmış ve sapasağlam ayakta duruyor. Bu yapının sadece belli bir kısmı toprak üstündeydi. Anıtlar Kurulu'muzun verdiği izinle arkadaşlarımızla beraber yaptığımız kurtarma kazısında muazzam bir eserle karşılaştık. Maltaş, Türkiye ve Afyonkarahisar açısından çok önemli. Frig yazılarının ve tapınağın olduğu bir abide ortaya çıktı. İçerisindeki yeni çıkan odanın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bilim insanlarımız oraya gelip üzerinde çalışıyor. Anıtın ön kısmında ise ibadetlerin yapıldığı yeni alanlar bulundu. Biz küçük bir yer beklerken müthiş bir alan çıktı" dedi.

"ZİYARETE AÇMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Anadolu tarihini öğrenmek isteyenlerin mutlaka Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Frigya bölgesini ve Maltaş'ı görmesi gerektiğini belirten Vali Çiçek, "Kurtarma kazısında çok farklı bir mekânla karşılaştık. Çok heyecanlıyız. Bu yıl içerisinde Maltaş'taki kazıları bitirmek ve bir an önce ziyarete açmak için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.