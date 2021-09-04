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Giriş Tarihi: 4.9.2021 10:32 Son Güncelleme: 4.9.2021 10:32

Gardiyanlık şartları nelerdir? Kimler infaz koruma memuru (gardiyan) olabilir?

Gardiyanlık şartları nelerdir? Kimler infaz koruma memuru gardiyan olabilir?

Gardiyanlık, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışılan bir görevdir. Gardiyanlara infaz ve koruma memuru da denilmektedir. Gardiyanlar söz konusu genel müdürlüğe bağlı olarak, ceza infaz kurumları olarak bilinen cezaevlerinde iç düzeni ve asayişi sağlamak, cezaevlerinde hükümlü olarak bulunan kişilerin rehabilite edilmesine yardımcı olmak ve onların cezaevindeki cezalarını tamamladıktan sonra yaşama hazırlanmasına yardım etmek gibi görevleri olan devlet memurlarıdır. Gardiyanlar, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’na bağlı olarak çalışırlar. Gardiyanlık nedir? Gardiyanlık şartları...

Halk arasında gardiyanlık olarak bilinen infaz ve koruma memurluğu görevi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na bağlı olarak yapılan bir memurluk hizmetidir. İnfaz ve koruma memurlarının temel vazifeleri ceza ve infaz kurumlarındaki iç işleyişi ve asayişi sağlamak, hükümlülerin rehabilite edilmesine ve cezaları bittikten sonra dönecekleri sivil hayata hazırlanmalarına yardımcı olmaktır.

İnfaz ve koruma memurları, cezaevinde bulunan hükümlüler arasında çıkan sorunları çözmeye ve onların yeme, içme ve yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olurlar. Cezaevlerinde ve ıslahevlerinde iç işleyişin sorunsuz bir şekilde yürümesinden sorumlu olanlar da yine infaz ve koruma memurlarıdır. Kısacası infaz ve koruma memurları cezaevlerinde bulunan hükümlüler ile cezaevi yöneticileri arasında bir köprü vazifesi gören önemli devlet memurlarıdır. İnfaz ve koruma memurlarının yani gardiyanların görevleri arasında şunlar sayılabilir:

GARDİYANLIK ŞARTLARI

  • Hükümlülerle ilgili kayıt işlemlerini yerine getirmek
  • Cezaevine gelen hükümlülerin üzerini arayarak, yanlarında getirdikleri eşyaları güvenli bir şekilde muhafaza etmek üzere teslim almak
  • Hükümlülerin yatacakları koğuşlara ulaştırılmasını sağlayarak, kapılarını kilitlemek
  • Hükümlülerin yattığı koğuşları düzenli olarak kontrol ederek, asayişin bozulmasına engel olmak
  • Hükümlülerin yemek, temizlik gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
  • Hükümlülerin cezaevinden kaçmaya çalışma girişimlerini engellemek
  • Hükümlülere düzenli olarak sayım yapmak
  • Hükümlüler arasında kavga ya da anlaşmazlıklar çıktığında, bu anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak
  • Hükümlülerin cezaevi içine sokulması yasak olan maddeleri içeri sokmalarına engel olmak
  • Cezavinin idaresinden sorumlu olan idari memurlar bulunmadığı zamanlarda, içerideki idareyi sağlamak.

KİMLER İNFAZ KORUMA MEMURU OLABİLİR?

İnfaz ve koruma memuru olmanın belirli şartları vardır. En az lise ya da dengi okullardan mezun olanlar zaman zaman infaz ve koruma memuru olarak işe alınmaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan en az 70 puan alan kişiler gardiyanlık görevi için başvuruda bulunabilmektedir. Ayrıca infaz ve koruma memurluğuna başvuruda 30 yaşını bitirmemiş olma şartı aranmaktadır.

İNFAZ KORUMA MEMURU EĞİTİMİ KAÇ AY?

Gardiyanlığa atanmaya hak kazanan kişiler, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi'nde en az 5 aylık bir eğitim alırlar ve eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra gardiyan olarak görevlerine başlarlar.

GARDİYANLIK SAĞLIK ŞARTLARI

Gardiyan olmak isteyen erkek adayların en az 170 cm, kadınların ise en az 160 cm boyunda olmaları gerekir. Her iki cinsiyetten adaylar da boylarının son iki hanesinde yer alan değerden 13 kilo fazlasına kadar ya da 17 kilo eksiğine kadar bir kiloya sahip olmalıdırlar. Bunlara ek olarak gardiyan adayları, tam teşekküllü devlet hastanelerinden mesleklerini yerine getirmelerine engel bir sağlık sorunları bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu almalıdır.

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Gardiyanlık şartları nelerdir? Kimler infaz koruma memuru (gardiyan) olabilir?
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