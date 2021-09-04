Gaziantep’te yoğun-bakım doluluk oranı arttı: Vatandaşlara maske-mesafe çağrısı

Gaziantep'te genç ve orta gruplarında artan KOVİD-19 vakaları endişe verici boyuta geldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, "20-45 yaş aralığında hastaneye yatış oranı arttı. Yoğun bakımlarımızda doluluk oranı yüzde 95 seviyesinde. Okullar açılıyor, tatil dönüşleri de başladı. Vatandaşlarımızdan ricamız, bir an önce aşı yaptırmaları. Hastalığın şakası yok" dedi.

Bugüne kadar toplam bir milyon 720 bin doz aşının uygulandığı Gaziantep'te nüfusun genç olmasından dolayı 2 veya 3 doz aşı yaptıranların oranı hala istenilen seviyeye gelmedi. İl Sağlık Müdürlüğü şehirdeki tüm kamu ve özel hastaneler ile Aile Sağlık Merkezlerinin (ASM) yanı sıra mahalle ve kırsalda gezici ekiplerle de aşılama çalışmalarını yürütüyor. Yoğun gayretlere rağmen hala aşılama istenilen seviyeye gelmeyen kentte Delta varyantının da etkisiyle hastaneye yatış oranları da artışa geçti.

Kentteki durum hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, bugüne kadar toplam bir milyon 720 bin doz aşı yapıldığını, bunun büyük bölümünün ilk doz olduğunu belirterek, "Gaziantep zorlu bir bölge; nüfus çok genç ve aşıya karşı temkinli olan geniş bir kesim var. Uzun zamandır onları ikna etmeye çalışıyoruz. Aşılama haritasında mavi renge geçtik ama bu herşeyin yolunda gittiğini göstermiyor. İnsanlarımız normalleşme ile tüm sorunların bittiği algısına kapıldı. Hastanelerimizde KOVID-19 için ayırdığımız yatakların yüzde 75'i doldu. Yoğun bakımlarımızda ise doluluk oranı yüzde 95 seviyesinde. Böyle giderse ciddi sorunlar yaşarız" dedi.

Tek doz aşı yaptıranların da aşısızların arasında saydıklarına dikkat çeken Tiryaki, "Aşı yaptırmayan veya eksik dozu olan vatandaşlarımızı en hızlı şekilde aşı olmalarını istiyoruz. Hastane ve ASM'lerin yanı sıra ayaklarına gidip aşı yaptırıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam aşıya güvensinler; aşı kötü olsa bir hekim olarak ben yaptırmazdım. 9 ay önce aşı oldum, bugüne kadar bir zararını görmedim. Bilimsel olmayan hiçbir açıklamaya inanmamak gerekir. Aşı olmak hem kendimizi hem de çevremizi bu hastalıktan korumada önemli bir önlem" diye konuştu.

Hastanelerde yatan hastaların yaş aralığının 50 yaş üstünden 20-45 yaş aralığına indiğine dikkat çeken Dr. Tiryaki, "Vakalara baktığımızda büyük kısmı aşı olmayan gençler. Delta varyantı gençlerde hastaneye yatışı arttırıyor. Vakaların büyük kısmı da virüse düğün veya taziye gibi toplu yerlerde yakalandıklarını dile getiriyor. Okullar açılıyor, tatil dönüşleri de başladı. Vakalar artışa geçecektir. Vatandaşlarımızdan ricamız, bir an önce aşı yaptırmaları, maske ve mesafe kuralına riayet etmeleridir. Hastalığın şakası yok" dedi.