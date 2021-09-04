Genç kızı öldürüp kaçtılar

Sultangazi eski Edirne asfaltı caddesi üzerinde bir apartman girişinde silahla vurulmuş genç kız bir bulundu . Üzerinde kimlik bulunmayan genç kız hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın bulunduğu eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri bir kişiyi gözaltına aldı, 3 kişi ise kaçtı. Şüpheli polise verdiği ifadesinde genç kızın kim tarafından ve neden öldürüldüğünü söylemedi. Polis her yerde 3 firari şahsı arıyor. Soruşturma sürerken Esenyurt'ta müracatta bulunan bir aile 18 yaşındaki kızlarının kaybolduğunu iddaa ederek karakola başvurdu. Polis teşhis için aileyi adli tıp götürdü.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILAN KIZ ÇIKTI

Yapılan incelemede cesedin kayıp ihbarı buluna Cemile Şenel'e ait olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.