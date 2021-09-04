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Giriş Tarihi: 5.9.2021 00:17

Genç kızı öldürüp kaçtılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Genç kızı öldürüp kaçtılar

İstanbul Sultangazi’de 5 ila 6 arkadaşıyla bir evde vakit geçiren 18 yaşındaki Cemile Şenel evde çıkan bir kavgada silahla vuruldu. Genç kızım öleceğini anlayan grup kızı sokağa bırakıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Cemile Şenel hayatını kaybetti. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi eski Edirne asfaltı caddesi üzerinde bir apartman girişinde silahla vurulmuş genç kız bir bulundu . Üzerinde kimlik bulunmayan genç kız hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın bulunduğu eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri bir kişiyi gözaltına aldı, 3 kişi ise kaçtı. Şüpheli polise verdiği ifadesinde genç kızın kim tarafından ve neden öldürüldüğünü söylemedi. Polis her yerde 3 firari şahsı arıyor. Soruşturma sürerken Esenyurt'ta müracatta bulunan bir aile 18 yaşındaki kızlarının kaybolduğunu iddaa ederek karakola başvurdu. Polis teşhis için aileyi adli tıp götürdü.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILAN KIZ ÇIKTI

Yapılan incelemede cesedin kayıp ihbarı buluna Cemile Şenel'e ait olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Genç kızı öldürüp kaçtılar
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