Gökçeada’ya nasıl gidilir? Gökçeada feribotu kaç saat sürüyor?

Birçok ada gibi kendisine hayran bırakan bir havası olan Gökçeada özellikle yaz aylarında oldukça dikkati çeken bir yerdir. Coğrafi özellikleri, doğal kaynakları ve tarihi dokusuyla insanı içine çeken Gökçeada ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik.

GÖKÇEADA'YA NASIL GİDİLİR?

Gökçeada'ya ulaşmak için iki farklı alternatif kullanabilirsiniz. Bunlardan biri Çanakkale Limanı diğeri ise Gelibolu Kabatepe Limanı'dır. Otobüs kullanarak gelmek isterseniz, Çanakkale otogarına gelip oradan otobüs ve minibüsleri kullanarak limana geçip oradan feribot kullanarak adaya geçiş sağlayabilirsiniz. Otobüsün dışında Gökçeada'ya gelmenin bir diğer yolu da uçak kullanmaktır. Ancak Gökçeada'ya uçaklar yaz sezonu boyunca gelmektedir. Kış sezonunda uçak yerine farklı yollar tercih etmelisiniz. Son olarak da Gökçeada'ya kendi aracınızla gelmeniz de mümkün. İstanbul üzerinden gelenler Kabatepe Limanını, Anadolu yönünden gelenler de Çanakkale Limanı'nı kullanarak adaya ulaşabilirler.

GÖKÇEADA FERİBOTU KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Gökçeada'ya Kabatepe Limanı, Çanakkale ve Eceabat üzerinden farklı feribot seferleri düzenlenmektedir. Çanakkale-Gökçeada arası deniz otobüsü süresi 1 saat 15 dakika kadar sürmektedir.

KABATEPE GÖKÇEADA FERİBOTU ÜCRETİ

Kabatepe- Gökçeada feribot seferi kişi başı 7 TL'dir. Araç içi yolcu 3, Ada Kart Otomobil 58, Minibüs ise 93 TL'dir.

ÇANAKKALE MERKEZDEN KABATEPE'YE NASIL GİDİLİR?

Kabatepe'ye Çanakkale merkezden gelebilmek için feribot kullanmak gerekmektedir. Feribottan indikten sonra minibüslere binerek ulaşmak istediğiniz yere gidebilirsiniz.

KABATEPE GÖKÇEADA FERİBOT SAATLERİ

Kabatepe- Gökçeada arası feribot seferleri 2 saatte bir yapılmaktadır. Sefer saatleri şu şekildedir:

05.00(CumaCumartesiPazar)/07.00/09.00/11.00/13.00/15.00/17.00/19.00/21.00/23.00(Cuma-Cumartesi-Pazar)/01.00(Cuma-Cumartesi-Pazar)03.00(Cuma-Cumartesi-Pazar)

GÖKÇEADA NEREDE?

Gökçeada, Ege Denizi'nin kuzeyinde Saros Körfezi'nin girişinde yer alır. Çanakkale iline bağlı olan Gökçeada Türkiye'de bulunan en büyük ada olma özelliğine sahiptir.