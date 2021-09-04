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Giriş Tarihi: 4.9.2021 17:06

Gübre yüklü tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Gübre yüklü tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de gübre yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Savrulmanın etkisiyle yola dökülen gübre çuvalları Kırıkkale-Samsun karayolunu bir süreliğine araç trafiğine kapattı.

Kırıkkale'de gübre yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Savrulmanın etkisiyle yola dökülen gübre çuvalları Kırıkkale-Samsun karayolunu bir süreliğine araç trafiğine kapattı.

Mustafa Ertekin idaresindeki 66 LL 302 plakalı gübre yüklü tır, Kırıkkale-Samsun karayolu 54. kilometre Delice ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtikten sonra devrildi. Tır, devrilme esnasında karşı şeritte seyir halindeki Murat Topal idaresindeki 34 NL 5812 plakalı otomobil ile de çarpıştı.

Tırın çarptığı otomobil, 120 metre ileride durabildi.

Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Ertekin, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kırıkkale-Samsun karayolunun Samsun istikameti bir süre araç trafiğine kapandı.


Araçların ve yerdeki gübre çuvallarının kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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Gübre yüklü tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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