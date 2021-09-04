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Giriş Tarihi: 4.9.2021 10:57

Hafif ticari aracın çarptığı genç kurye öldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Hafif ticari aracın çarptığı genç kurye öldü

Konya’da hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye 24 yaşındaki Mustafa Bakar olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya'nın Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Çaybaşı Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında motorlu kurye olarak görev yapan Mustafa Bakar idaresindeki plakasız motosiklete, Zübeyt Duran (46) idaresindeki hafif ticari araç çarptı.

Bakar, çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası genç kuryenin hayatını kaybettiğini tespit etti. Hafif ticari araç sürücüsü Duran ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Hafif ticari aracın çarptığı genç kurye öldü
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