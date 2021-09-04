Hafif ticari aracın çarptığı genç kurye öldü

Konya'nın Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Çaybaşı Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında motorlu kurye olarak görev yapan Mustafa Bakar idaresindeki plakasız motosiklete, Zübeyt Duran (46) idaresindeki hafif ticari araç çarptı.

Bakar, çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası genç kuryenin hayatını kaybettiğini tespit etti. Hafif ticari araç sürücüsü Duran ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.