Hafsa İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Hafsa TDK Sözlükte Ne Demek?

Yeni doğacak bebeklerine Hafsa ismini koymak isteyen bireyler bu isimler ile ilgili bazı konuları merak etmektedir. Hafsa isminin kökeni Arapça'ya dayanmaktadır. Bu kelime dilimize Arap toplumlarından geçmiştir. Hafsa kelimesinin anlamları arasında yaygın olarak bilinen anlam "aslan yavrusu" olarak çıkmaktadır.

HAFSA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hafsa ismi karşımıza çok sık çıkan bir isim değildir. Genellikle bu ismi oldukça nadir duyarız. Nadir olarak duyduğumuz Hafsa isminin anlamını merak ederiz. Öncelikli olarak Hafsa ismi dini literatürde Ömer Bin Hattab'ın kızının ismi olarak bilinmektedir. Bu ismin anlamı karşımıza "aslan yavrusu, sırtlan yavrusu" şeklinde çıkmaktadır. Bu kelime Arapça "hıfz" kökünden türemiştir. Bu kökün manası nedeni ile Hafsa isminin "koruyan, gözeten" anlamı da bulunmaktadır.

HAFSA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Hafsa isminin dini literatürde yeri bulunmaktadır. Ömer Bin Hattab'ın kızının adı Hafsa olarak bilinir. Bu nedenle bu ismin Kur'an içerisinde yer alıp almadığı oldukça merak edilir. Hafsa isminin Kur'an içerisinde yer alıp almaması hususundaki yapılan araştırmalar sonucunda bu ismin Kur'an içerisinde yer almadığı görülmüştür. Bu isim Kur'an içerisinde yer almasa da bu ismi koymak caizdir.

HAFSA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Hafsa isminin anlamını merak eden kimseler, Hafsa isminin kökenini de merak etmektedir. Hafsa isminin kökeni Arapçadır fakat Farsça'da da sıkça kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkmıştır. Bu isim Türkçe'ye Arap ve Fars toplumlarından geçmiştir.

HAFSA NE DEMEK?

Hafsa kelimesinin anlamı, bu isme sahip olan kişiler ve bebeğine bu ismi koyacak ebeveynlerce oldukça merak edilmektedir. Bu kelimenin anlamları şu şekildedir: Arapça "hıfz" kelime kökeninden türeyen Hafsa ismi "koruyan, gözeten" anlamındadır. Ayrıca bu kelimenin "aslan yavrusu, sırtlan yavrusu" anlamı da bulunmaktadır.