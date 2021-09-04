Hamza İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Hamza TDK Sözlükte Ne Demek?

Hamza ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde geçmese de dinen manası bulunan bir isim olduğu için ebeveynler tarafından sıkça tercih ediliyor. Sıkça tercih edilen bu ismin kökeni Arapça olarak biliniyor ve bu ismin anlamı karşımıza "aslan, güçlü kişi" olarak çıkıyor.

HAMZA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hamza ismi erkek bebeklerde kullanılan bir isimdir. Bu isim ülkemizde sık sık tercih edilen isimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sık tercih edilmesi sebebi ile de bu ismin anlamı oldukça merak edilmektedir. Hamza isminin anlamı karşımıza "aslan, güçlü" olarak çıkar, ayrıca bir diğer anlamı da "heybetli kişi, güçlü kişi" olarak karşımıza çıkar.

HAMZA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Hamza ismi hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de karşımıza bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde geçip geçmediği olarak çıkmaktadır. Bu isim Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Fakat bu ismin dini bir değeri bulunmaktadır. Bu isim Hz. Muhammed (sav) peygamberin amcasının ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Nuh peygamberin oğlunun adı da Hamza olarak bilinmektedir.

HAMZA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Hamza ismi hakkında araştırılan sorulardan bir tanesi de bu ismin kökeninin ne olduğudur. Hamza isminin kökeni karşımıza Arapça olarak çıkmaktadır. Hamza isminin dilimize geçişi ise Türk toplumlarının Arap toplumları ile kaynaşması sonucudur.

HAMZA NE DEMEK?

Hamza ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde geçmese de dini bir değere sahip olması sebebi ile bu isim Türkiye'de sıkça kullanılan erkek isimleri arasında yer almaktadır. Hamza kelimesinin anlamı ise "aslan, güçlü" olarak çıkar, ayrıca bir diğer anlamı da "heybetli kişi, güçlü kişi" olarak karşımıza çıkar.