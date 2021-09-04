Hangi yollar trafiğe kapatılacak? İstanbul Valiliği açıkladı

"İstanbul'u Koşuyorum Caddebostan Colour Run Koşusu" ve Redbull Türkiye'nin organize ettiği "Tünelden Uçak Geçişi" organizasyonu kapsamında 5 Eylül 2021 Pazar günü 07.00 -12.00 saatleri arasında bazı yollar, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, araç trafiğine kapatılacak yollara alternatif güzergahlar da sunuldu.

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK?

Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Fener Kalamış Caddesi (Bağdat Caddesi kesişiminden Ahmet Mithat Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Çetin Emeç Bulvarı (Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Tan Sokak kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF YOLLAR

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

Şemsettin Günaltay Caddesi

D-100 Karayolu

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ 1 SAATLİĞİNE KAPATILACAK

Red Bull Türkiye tarafından organize edilen "Tünelden Uçak Geçişi" projesi kapsamında ise 5 Eylül 2021 Pazar günü 08.00-09.00 saatleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yer alan T1, T2 tünellerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından ve üstünden takiben Çamlıca Kulesi'nin etrafından olmak üzere uçuş gerçekleşecek.

Uçuş gösterisi sona erene kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Girişleri, Sait Çiftçi Katılım ve Beylerbeyi Katılımının araç trafiğine kapatılacağı öğrenildi.