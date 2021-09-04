Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 4.9.2021 22:37

Hatay'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
Hatay’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ticari minibüs ile hatalı yoldan çıkış yapan otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hatay'dan kan donduran bir trafik kazası haberi geldi.

Mustafa Kemal Mahallesi 575 Sokak üzerinde meydana gelen kazada; ehliyetsiz olduğu tespit edilen Yusuf O.'nun (17) kullandığı 31 KKP 31 plakalı ticari minibüs hatalı şekilde ara yoldan çıkış yapan Kalender Göktaş'ın kullandığı ABP 270 plakalı araca çarptı.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYALARA ÇARPTI

Çarpışmanın şiddeti ile kazaya karışan araçlar yol kenarında park halindeki iki araca ve kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Meydana gelen kazada yol kenarında yaya olan Soner Cingöz, Muzaffer Cingöz, Songül Cingöz ve otomobil sürücüsü Kalender Göktaş yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Songül Cingöz hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA