Hatay’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYALARA ÇARPTI

Çarpışmanın şiddeti ile kazaya karışan araçlar yol kenarında park halindeki iki araca ve kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Meydana gelen kazada yol kenarında yaya olan Soner Cingöz, Muzaffer Cingöz, Songül Cingöz ve otomobil sürücüsü Kalender Göktaş yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.