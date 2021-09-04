İBB ve Adalar CHP meclis üyesi M. Dündar Tıraş ihraç edildi

İBB ve Adalar Meclis Üyesi M. Dündar Tıraş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden ihraç edildi. Gerekçe olarak ise Tıraş'ın diğer CHP'li Meclis Üyeleri Nesrin Karanfil ve Fatma Bucak'la birlikte Adalar Belediyesinin "2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı'da tutarsızlık olduğunun anlaşılması üzerine ret oyu vermesi gösterildi. Tıraş bu nedenle ihraç edilirken Karanfil ve Bucak'a uyarı verildiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve Adalar Belediyesi Meclis Üyesi M.Dündar Tıraş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla mecliste muhalefet yaptığı gerekçesiyle üyesi olduğu CHP'den ihraç edildi.

İBB ve Adalar Meclis Üyesi M.Dündar Tıraş "Partiye zarar gelmemesi ve yapılan illegal işleri ortaya çıkardığım için böyle bir kararın alınmasını yok hükmünde sayıyorum. Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kurulu'na yapacağım. Bir sonuç alamazsam mahkemeye gideceğim. Kısaca bütün kanuni haklarımı kullanacağım" dedi.



Daha önce Adalar Belediyesinin "2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı", meclis toplantısında hesaplarda tutarsızlık olduğunun anlaşılması üzerine 2. kez oy çokluğu ile reddedilmişti. Ret kararı verenler arasında CHP'den M.Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil ve Fatma Bucak bulunuyordu. M. Dündar Tıraş'a partiden ihraç kararı çıkarken, Nesrin Karanfil ve Fatma Bucak'a uyarı verildiği dikkat çekti. Oylamada CHP grubu içinde ret veren 3 kişi olmasına rağmen sadece M. Dündar Tıraş ihraç edilmesi diğer üyelerden Nesrin Karanfil ve Fatma Bucak'a uyarı verilmesi manidar bulundu.



İhraç kararını ise Adalar'da atların kaybolmasından ve hukuksuz bir şekilde ilçe dışına çıkarılmasını İBB adına organize eden CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın istediği öğrenildi. Akpolat'ın ayrıca kaçak otelini de imar affıyla yasallaştırdığı öğrenildi.