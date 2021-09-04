İnancın zaferi

İskeleden denize balıklama atladıktan sonra kalbi duran ve boynu kırılıp felç olan Bahattin Hekimoğlu
, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde bronz madalya kazandı. Okçular Vakfı Spor Kulübü
'nde lisanslı oyuncu Hekimoğlu, Türkiye
, Avrupa
, Dünya ve son olarak da olimpiyattaki başarısıyla azmi ve ülkesine olan sevgisiyle yürekleri kabarttı. Madalyasını 30 Ağustos Zafer Bayramı
'nda almanın onun için hayatının en özel anlarından biri olduğunu belirten Hekimoğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Biliyorum ki arkamda binlerce insanın duası var. Bu bana çok büyük bir güç verdi. Yaptığım derece tarihte bir ilk. Daha önce paralimpikte ne birinci ne ikinci ne de üçüncülük vardı. Arkadaşım Nihat (Türkmenoğlu) ikinci oldu, ben üçüncü oldum. 5 yıl boyunca o madalyayı boynuma takabilmek için emek verdim. Benim gibi evlerine kendilerini hapsetmiş ve benden bir şey olmaz diyorsanız, yanılıyorsunuz. Bir hayal kurun ve o hayalin peşinden gidin" dedi.