Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İskele halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 4.9.2021 14:42

İskele halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

MEHMET AL MEHMET AL
İskele halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir binanın dış cephe boyası için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi ölürken, 1 işçi ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki dış cephesi boyanan bir sitede meydana geldi. Sitenin 4'üncü katında dış cephesini boyamak için kurulan iskele, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. İskelenin halatının boşalmasıyla üzerinde çalışan işçilerden Yasin Karadeniz (44) ve Denizcan Karakuzu (23), sert zemine düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan 2 işçiyi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Yasin Karadeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı Denizcan Karakuzu'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yasin Karadeniz'in cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardın otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, taşeron firma yetkilisi M.A. Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.A. adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İskele halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA