İşkodra’da Yunus Emre ezgileri

Projenin ikinci durağı olan İşkodra'da dün İşkodra Belediye Başkanlığı önünde gerçekleşen programa halk büyük ilgi gösterdi. Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez oyunlarından Karagöz-Hacivat ve kukla gösterileri Abdülaziz Öktem ve Faruk Karagül tarafından sergilendi. Öğr. Görevlisi Murat Yılmaz ve Nagehan Caner tarafından "4 Kapı 40 Makam" felsefesini ebru sanatı ile icra etmek üzere çalışmalar yapılırken geleneksel ebru sanatının incelikleri öğretildi ve denemek isteyenlere imkân sunuldu. Cam boncuk sanatçısı Kadriye Yorulmaz tarafından alevde cam ürünleri şekillendirildi, faaliyete katılan misafirlere armağan edildi.

Tiyatro performansı ve Türk el sanatları örneklerinin yanı sıra, Türk dünyasının ozanı, Yunus Emre ilahilerini Orta Asya müziği ile birleştiren Arslanbek Sultanbekov'a Anadolu türkülerini Balkan türküleri ile harmanlayan Yunus Emre Enstitüsü sanatçısı Alper Tuna eşlik etti ve tüm misafirlere eşsiz bir müzik şöleni sundu. Aynı zamanda 13 Aralık Caddesi boyunca, 'Sevelim Sevilelim' Yunus'un Sözleri sergisi kuruldu. Yunus Emre'nin vecizelerinin ebru üzerine kaligrafi sanatıyla birleşmesiyle oluşan sergi, Arnavutluk'un çeşitli bölgelerinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Etkinlik, 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı olması münasebetiyle Yunus Emre'nin evrensel ve insanlığa dair mesajlarını içeren seçilmiş şiirleri seslendirilmesi ile son buldu.

Türk kültür ve sanat öğelerini sahne performanslarıyla Balkan ülkelerinde farklı bölge halkları ile buluşturan projede Yunus Emre Enstitüsü tarafından güdülen amaç adını ve ruhunu temsil ettiği Yunus Emre'nin kucaklayıcı görüşünü yansıtmak, ortak bir tarih paylaşılan coğrafyalarda kültürlerarası diyaloğu pekiştirmek ve yılın anlam ve önemini yansıtmak. Selam Olsun projesinin üçüncü ayağı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yarın gerçekleştirilecek. Ardından proje ekibi; Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Macaristan ve Romanya'da etkinliklerine devam edecek.