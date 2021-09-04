Kaçak akaryakıt operasyonu: 31 bin litre ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince Konya'da düzenlenen operasyonda, 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için kolluk birimleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinden oluşturulan ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Akaryakıt Özel ekibince Konya'da önemli bir operasyona imza atıldı.





Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Konya Organize Sanayi sitesindeki madeni yağ lisanslı bir firmanın yasa dışı yollardan piyasaya kaçak akaryakıt sürdüğü belirlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Gümrük Muhafaza Akaryakıt Özel ekibince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, iş yerinde bir TIR'a yakıt ikmali yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Operasyonda kaçak akaryakıtın satıldığı iş yerinde 5 bin litre, üretildiği tesiste ise 26 bin litre akaryakıt ele geçirildi. El konulan kaçak akaryakıt Konya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na teslim edildi. Akaryakıtın naklinde kullanılan kamyona el konulurken yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.