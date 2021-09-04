Kaftancıoğlu okul diye yıkım kararı olan halk eğitim merkezini paylaştı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Bayrampaşa'da 6 Eylül'de başlayacak Eğitim Öğretim yılı öncesinde 'Eğitimde İdealler ve Gerçekler' konulu basın açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu'nun paylaşımını yaptığı yerin ise okul olmadığı deprem risk yönetmeliği kapsamında yıkım kararı alan halk eğitim merkezi olduğu ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancıoğlu, önceki gün Bayrampaşa'ya gitti. Burada "6 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin "İstanbul'da Eğitimde İdealler ve Gerçekler" konulu basın açıklaması gerçekleştirdi. Daha sonra sosyal medya hesabından ise "Bugünkü basın açıklamamızın ilk olumlu sonucunu an itibariyle görmüş bulunmaktayız Önünde basın açıklaması gerçekleştirdiğimiz ve 2 gün önceki fotoğraflarını paylaştığımız Bayrampaşa Cevat Paşa Ortaokulu'na an itibariyle gelen ekiplerle çalışma başlatılmıştır. Teşekkür ederiz.." ifadelerine yer verdi. Ancak Kaftancıoğlu'nun paylaşımını yaptığı yerin Cevat Paşa Ortaokulu olmadığı, deprem risk ve yönetmeliği gereği hakkında yıkım kararı alınan Bayrampaşa Halk Eğitim Merkezi olduğu görüldü. Kaftancıoğlu'nun paylaşımına yönelik Bayrampaşa AK parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı yaptığı açıklamada, "CHP il başkanının açıklama yaptığı yer, Cevatpaşa Ortaokulu değil, yıkım kararı alınan Bayrampaşa halk eğitim merkezi önü, Çorum'a ülke diyen CHP genel başkanının, il başkanının Okulları karıştırması gayet normal…" diye konuştu.