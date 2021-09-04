Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Giriş Tarihi: 5.9.2021 03:39

Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

DHA
Karabük’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Karabük'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Umut Arslan yönetimindeki yolcu minibüsü, AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Umut Kirenli (7), Serdar Kirenli (39), Ömür Aksoy (44), Emrecan Aksoy (6) ve Emine Aksoy (42) ile otomobilde bulunan Gürkan Özcan, Fuat Aslankaya (69) ve Mehmet Aşar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA