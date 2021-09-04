Ankara’da milyonluk vurgun yapan çete çökertildi! Sahte çekler ve ilanlar, sicili temiz firmalar...



Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda bir tabanca ve 2 şarjör mermi de ele geçirildi

Pehlivan, kendisinde kablonun olmadığını trafo işi yaptığını belirtti. 1 ay sonra suç örgütü üyeleri temasa geçerek bir çelik firmasının okul ihaleleri aldığını ve orada kullanılmak üzere trafo alacaklarını aktardı. Ömer Pehlivan, adı geçen çelik firmasını arayarak verilen bilgiyi doğrulattı. Görüşme gerçekleştiren örgüt üyeleri bununla da kalmayıp, ünlü bir market zincirinin adını söyleyerek onlarla da iş yaptıklarını aktardı. Ömer Pehlivan, 3 ay sonra ödemeli 138 bin liralık çek karşılığında 6 trafo için firma ile anlaştı.

TRAFOLARINI 30 DAKİKADA KAPTIRDI

Suç örgütün adını kullandığı market zincirinin satın alma müdürü olan arkadaşı ile bir araya gelen Ömer Pehlivan anlaşma yaptığı firmadan bahsetti. Satın alma müdürü adı geçen firma ile herhangi bir iş yapmadıklarını aktardı. Ömer Pehlivan, ana bayiyi hemen arayarak siparişi durdurmak istediğini belitti. Bayi yetkilileri, yarım saat önce trafoları teslim ettiklerini söyledi.