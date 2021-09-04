Ankara’da milyonluk vurgun yapan çete çökertildi! Sahte çekler ve ilanlar, sicili temiz firmalar...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek milyonluk vurgun yapan suç örgütü tespit etti. Mali polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda örgüt lideri dahil 18 kişiye yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgüt lideri Hacı B.'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan suç örgütü lideri Hacı B.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken 2 kişi de adli kontrol ile serbest kaldı. Suç örgütünün karşılıksız çeklerle gerçekleştirdiği milyonluk vurgunun perde arkasına SABAH ulaştı.
TİCARİ SİCİLİ TEMİZ ŞİRKET SATIN ALDILAR
Suç örgütü lideri Hacı B. ve üyeleri 500 bin lira karşılığında ticari sicili temiz, senetleri zamanında ödeme yapan bir firma satın aldı. Suç örgütü bu firma üzerinden planlarını devreye soktu. İlk hedefleri ise, bir trafo firmasının Konya bölge bayisi olan Ömer Pehlivan oldu. Antalya'da bir inşaat şirket sahibi olduğunu belirten örgüt üyesi Ömer Pehlivan'a mail üzerinden kablo sipariş vermek istediklerini aktardı.
Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda bir tabanca ve 2 şarjör mermi de ele geçirildi
Pehlivan, kendisinde kablonun olmadığını trafo işi yaptığını belirtti. 1 ay sonra suç örgütü üyeleri temasa geçerek bir çelik firmasının okul ihaleleri aldığını ve orada kullanılmak üzere trafo alacaklarını aktardı. Ömer Pehlivan, adı geçen çelik firmasını arayarak verilen bilgiyi doğrulattı. Görüşme gerçekleştiren örgüt üyeleri bununla da kalmayıp, ünlü bir market zincirinin adını söyleyerek onlarla da iş yaptıklarını aktardı. Ömer Pehlivan, 3 ay sonra ödemeli 138 bin liralık çek karşılığında 6 trafo için firma ile anlaştı.
TRAFOLARINI 30 DAKİKADA KAPTIRDI
Suç örgütün adını kullandığı market zincirinin satın alma müdürü olan arkadaşı ile bir araya gelen Ömer Pehlivan anlaşma yaptığı firmadan bahsetti. Satın alma müdürü adı geçen firma ile herhangi bir iş yapmadıklarını aktardı. Ömer Pehlivan, ana bayiyi hemen arayarak siparişi durdurmak istediğini belitti. Bayi yetkilileri, yarım saat önce trafoları teslim ettiklerini söyledi.
BANKA: FİRMA GÜVENİLİR
Ömer Pehlivan, 138 bin liralık çeki kontrol ettirmek için bankayı aradı. Banka yetkilisi firmanın güvenilir olduğunu çekleri zamanında ödendiğini ve kredi notlarının da yüksek olduğunu aktardı. Bunun üzerine içi rahat etmeyen Pehlivan, çelik firmasının yetkilisine ulaşarak trafoların teslim edilip edilmediğini sordu. Çelik firması yetkilileri, bu konuda sürekli telefon geldiğini, o firma ile herhangi bir ticari iş yapmadıklarını dolandırıcı olabileceklerini aktardı. Ömer Pehlivan, bütün bunlara rağmen çekin gününü beklemeye başladı.
Mağdur Ömer Pehlivan
KENDİ TRAFOLARINA MÜŞTERİ OLDU
Ömer Pehlivan, inşaat işi ile uğraşan yakınına ulaşan kişiler, ellerinde bulunan trafolara teklifte bulunup bulunmayacağını sordu. Trafoların fotoğraflarını ve özelliklerini Ömer Pehlivan'a attığında ise gerçek ortaya çıktı. Pehlivan, firma için hazırlamış olduğu teklif kâğıdı ve özellikleri görünce trafoların piyasaya düştüğünü anladı. Trafoların olduğu yere pazarlığa giden Ömer Pehlivan, kendi malzemeleri için tekrar pazarlığa oturdu. Fiyatta anlaşamamaları üzerine satın alma işi gerçekleşmedi ve trafolar ortadan kayboldu. Aynı yöntemle bir tekstil firmasını 138 bin lira dolandırdıklarında ortaya çıktı.
LÜKS ARAÇLARLA MİLYONLUK VURGUN
Suç örgütü üyeleri bununla da yetinmeyerek gözünü araba ilanı veren sitelere gözünü dikti. Özellikle lüks araçları tercih eden örgüt üyeleri, vatandaşı mağdur ederek milyonluk vurgun gerçekleştirdi. Araba ilanı veren sitelerini takibe alan örgüt üyeleri, satılık lüks araç sahiplerini arayarak bir miktarını nakit kalan kısmını ise çek ile vereceklerini aktardı. Örgüt üyeleri ayrıca araç sahiplerine, çekleri Banka'dan sorgulatabilirsiniz diyerek güvenlerini sağladı. Araç sahipleri gönderilen çekleri Banka'dan sorgulattıklarında ise herhangi bir sıkıntı olmadığını ödemelerin zamanında gerçekleştiği yönünde bilgi aldı. Notere giden örgüt üyeleri ile araç sahipleri bir miktarı nakit geri kalan ise 3 ay sonra ödemesi olan çek karşılığında araçların satışını gerçekleştirdi. Örgüt üyeleri, araçların izini kaybetmek için kendi aralarında lüks araçların 2-3 kez devir işleminin ardında en sonunda galericiye bıraktı. Örgüt üyeleri karşılıksız çekle 10 lüks aracın satın alarak milyon vurguna imza attı.