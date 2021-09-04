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Giriş Tarihi: 4.9.2021 07:35 Son Güncelleme: 4.9.2021 07:35

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında hastalığını açıklamıştı: Yürek burkan haber geldi...

DHA
’Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında hastalığını açıklamıştı: Yürek burkan haber geldi...

Türkiye'nin 'Kim Milyoner Olmak İster' programında tanıdığı, beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıklayan öğretim görevlisi Başak Bozan'dan acı haber geldi. Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Türkiye'nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13'üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin'in torunu, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıkladı.

O SÖZLERİ YÜREK BURKMUŞTU

Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söyledi. Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken hem duygulandı, hem de duygulandırdı.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de Bozan için taziye mesajı yayınladı.

Türkiye, onu Milyoner'de tanımıştı. Beyin tümörü rahatsızlığı olan Başak Bozan, hayatını kaybetti | Video

Başak Bozan, bugün Edirne merkeze bağlı İskenderköy'de toprağa verilecek.

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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında hastalığını açıklamıştı: Yürek burkan haber geldi...
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