Kısırlaştırma kedi ve köpekleri pek çok hastalıktan koruyor

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eser Özgencil, kısırlaştırma operasyonların yardımıyla erkek hayvanlarda hangi hastalıkların önüne geçilebileceği ilgili bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Özgencil, "Kısırlaştırma olarak bilinen "kastrasyon" operasyonuyla özellikle ileri yaşlarda erkek üreme hormonu ile alakalı prostat genişlemeleri, prostat tümörü, prostat iltahaplanmaları, perineal bölge fıtıkları, kasık fıtıkları gibi hastalıkların önüne geçiliyor" dedi.

HIZLI ARTIŞI ÖNLEMEK

Kısırlaştırma operasyonları bir yandan hızlı popülasyon artışını önlemek için yapılsa da diğer yandan evcil hayvanlarımızı pek çok hastalıktan da koruduğunu söyleyen Prof. Dr. Özgencil, "Diğer yandan kısırlaştırma operasyonlarını, davranış problemlerinin düzeltilmesinde, diyabet gibi hormonal değişimlerin tetiklendiği endokrin hastalıklar ve kalıtımsal hastalıkların aktarımının önlenmesinde, sara krizlerinin kontrolünde, testisleri asan spermatik kanalın torsiyonunda, testis ve epididimis iltihaplanmasında, bu organların doğuştan anomalilerinde, tümör olasılığı yüksek keseye inmemiş testislerin uzaklaştırılmasında da tercih ediyoruz" diye konuştu.

8 SAAT AÇ KALMALI

Kısırlaştırma operasyonu öncesinde hastanın en az 8 saat aç kalması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Eser Özgencil, "Kastrasyon operasyonuna hazırlanmak hasta sahibinin özen göstermesi gereken en önemli konudur. Anestezi altında mide kaslarının gevşemesi ve koruyucu reflekslerin ortadan kalkması ile mide içeriğinin, boğaz bölgesine geri akmasına ve buradan da nefes borusu aracılığı ile akciğerlere inmesine neden olabilir. Operasyon sonrası veteriner uygun görmesi halinde eve yollanan hastanın ilk hafta koşmasına, operasyon bölgesini yalamalarına izin vermemelidir. Bunu engelleyemeyeceğinizi düşünüyorsanız dikiş alınana kadar yakalık takmak ve veteriner hekiminizin reçete ettiği antibiyotik ve analjezik tedaviyi özenle takip etmek en önemli" dedi.