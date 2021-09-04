Kız Kulesi’nde restorasyon başlıyor!

"17 MİLYON TURİST GELDİ"

Bakan Ersoy, toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Ersoy, restorasyon sonrası Kız Kulesi'nde müze kartın geçerli olup olmayacağı sorusu üzerine, "Müze kart geçerli olacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı yapınca müze kart geçerli oluyor" dedi.

Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nin ne kadar ziyaretçi aldığı sorusu üzerine, "Burası çok az ziyaretçi alıyordu. Niye alıyordu? Çünkü restoran amaçlı işletiliyordu uzun yıllardır. İşletme iptal oldu. Geri aldık bakanlık olarak. Artık yeme içme ağırlıklı bir işlevden alıyoruz, olması gerektiği gibi ziyaretçi noktası olarak yanı Galata Kulesi'nde yaptığımız gibi. Şu anda Galata Kulesi'nde yaptığımız düzenlemelerden sonra İstanbul'un en fazla ziyaretçi alan mekanlarından biri oldu. Günlük olarak Topkapı Sarayı ile eşit ziyaretçi alıyor. Benzer bir şekilde de burada yaptığımız düzenlemeden sonra olması gereken işlevine, bir anıtsal eser burası. Doğru müdahaleler yapıldıktan sonra burası da artık ziyaretçi ağırlıklı olacak. Aslında herhangi bir işlev yüklemek istemiyoruz. İstanbul'dan izlenen bir noktaydı, şimdi buradan İstanbul'un izlendiği bir cazibe noktası haline gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, turizm rakamlarının sorulması üzerine ise şunları kaydetti: "Tahmini veriler Eylül ayı sonunda açıklanacak olsa da geçen sene biliyorsunuz 16 milyon toplam yabancı turist ve gurbetçi dediğimiz ziyaretçi almıştı Türkiye. Ağustos sonu itibariyle, kesin veriler elimize gelmemiş olmakla birlikte, tahminen 17 milyon sayısını yakaladık. Yani geçen geçen sene bir yılın tamamında yakaladığımız 16 milyonun 1 milyon üstüne çıktık, 17 milyon sayısını yakaladık. Eylül ayı da iyi başladı. Kötü gitmiyoruz yani sezona girdiğimizdeki açıkladığımız 25 milyon turist 20 milyar dolar gelir hedefine sadığız hala."