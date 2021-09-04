Kolonu patlayan bina boşaltıldı

Ankara'nın Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Bilen Sokak Emek Sitesi'nde 4 katlı 24 daireli binanın zemin katında bulunan kolonu patladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon ve Sincan Belediyesi ekipleri tarafından bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken doğalgaz, elektrik ve su vanaları da kapatıldı. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, 3 aileden oluşan 11 bina sakini de Ankara Büyükşehir Belediyesi misafirhanesine yerleştirildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Olay yerine giden Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ekiplerden bilgi alarak, ev sahipleriyle görüştü. Küçük, gereken işlemlerin yapılacağını kaydetti. Bölgede incelemelerde bulunan Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Barın, kolonun patladığını bu nedenle bina sakinlerinin tahliye edildiğini söyledi. Barın, "Binanın mühürlenmesi yapılacak. Hafta sonu olmasına rağmen inceleme işlemlerine başlandı. Binanın boşaltılıp, boşaltılmamasına karar verilecek. Büyük ihtimalle bina boşaltılır. Daha sonra riskli yapıya girer. İnsanlarımız akrabalarının ve şefkat evlerine gitti. Gece de güvenlik tedbirleri alınmış durumdadır" dedi.