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Giriş Tarihi: 4.9.2021 09:53

Konya'da plastik fabrikasında yangın

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Konya’da plastik fabrikasında yangın

Konya’da bir sanayi sitesi içerisinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye v TOMA araçlarının müdahalesi sonrası kısa sürede kontrol altına alındı.

Konya'nın Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken alevleri fark eden sitenin güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının yakınlardaki marangozlar sanayisine sıçramaması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA araçları da yangına müdahale etti. Dört bir taraftan müdahale edilen yangın 2 saat gibi bir sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Söndürme işlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekipleri yangın mahallinde çalışma yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Konya'da plastik fabrikasında yangın
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