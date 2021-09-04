KOSGEB başvuru şartları nelerdir? KOSGEB kredi ve hibe desteklerinden kimler faydalanabilir?

KOSGEB, düzenli olarak birçok küçük ve orta ölçekli işletmeye destek olmakta, birçoğunun da kurulması için imkân sağlamaktadır. KOSGEB destek başvuruları günümüzde artık ücretsiz bir şekilde, E-Devlet platformu üzerinden yapılabilmektedir. KOSGEB'den destek alarak bir iş fikrini hayata geçirmek isteyenler, öncelikle kafalarındaki iş fikrinin KOSGEB destekleri kapsamında olup olmadığını öğrenmelidir. KOSGEB web sitesi üzerinden yayınlanan desteklenen sektörler listesi incelenmelidir ve iş fikri bu listede yer alan başlıklardan biri ile uyumlu ise bu başlığın NACE kodunun yine KOSGEB web sitesinde yer alan ileri girişimci programı faaliyet konuları tablosunda yer alıp almadığı kontrol edilmelidir. Daha sonra bu doğrultuda resmi olarak kurulan işletme adına, KOSGEB'e başvuru yapılmalıdır.

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB'in uyguladığı destek programları şu başlık altında sınıflandırılmaktadır:

Girişimcilik Destekleri

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

AR-GE Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

KOBİ Finansman Destekleri

İŞGEM / TEKMER Destek Programı

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

KOSGEB BAŞVURUSU YAŞ SINIRI

KOSGEB'in kimi zaman yeni iş kuracak olan gençlere yönelik destek ve hibe programları için yaş sınırı koyduğu olmuştur. Ancak KOSGEB genellikle destek ve hibe programları için yaş sınırı aramamaktadır. KOSGEB'den hibe ya da kredi almak için genel olarak üst yaş sınırı bulunmamakla birlikte, hibe ya da destek almak isteyenlerin reşit olması gerekir. Yani KOSGEB'den hibe ya da destek alabilmek için alt yaş sınırı 18'dir.

KOSGEB DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEKLER

KOSGEB hibe başvurusu için genel koşullar şunlardır: