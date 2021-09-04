Küçük yazarın kitap geliri otizmli çocuklara bağışlandı

Mersin'de yaşayan 11 yaşındaki Dilay Arslan, 2 ayrı hikaye kitabı yazdı. Genç yazar Arslan kaleme aldığı fantastik hikaye kitapları için ailesiyle birlikte imza töreni düzenledi. Herhangi bir ücret belirlenmeyen kitaplara katılımcılar gönüllülerince meblağlar ödedi. Kitapların satışından elde edilen gelir, otizmli çocuklara bağışladı. Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği Başkanı Nazmiye Yaman, "Kitaplardan elde edilen gelirin otizmli çocukların yararına kullanılacak olmasından dolayı çok sevinçliyim" dedi.

AK PARTİ'NİN YAZAR VEKİLİ

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi Dilay Arslan, ortaokul öğrencisi 3 arkadaşın yapmış oldukları heyecanlı, eğlenceli, eğitici ve gizemli zaman yolcuğunu anlatan "Zaman Yolculuğu 1" ve "Zaman Yolculuğu 2" iki kitap kaleme aldı. Genç yazar Dilay Arslan, fantastik romanlarını Mezitli Down Kafe içeresinde yer alan Sanat Çarşısı'nda düzenlenen törende sanatseverlerin beğenisine sundu. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği imza törenine katılan AK Parti 25. Dönem Milletvekili olan yazar Muhsin Kızılkaya, "Yazarların dünyasına, aramıza hoş geldin genç yazar Dilay Arslan" dedi.

ANNE VE BABA GURUR YAŞADI

Askon Mersin Şube Başkanı ve Arbella Makarna Kurucu Başkanı Hasan Arslan, kızı Dilay Arslan'ın kitap yazmasından dolayı gurur yaşadığını söyleyerek: "Benim küçük yazarım, başarılarının ve hayırlarının devamını diliyorum. Yaptığın işten takdir ediyorum" dedi. Dilay Arslan'ın annesi Dilber Arslan ise: "Çocuğumun ilim irfan yolunda ilerlemesinden dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyorum" diye konuşurken Arbel Bakliyat Kurucu Başkanı Mahmut Arslan; "Yeğenimin yaşıtları teknolojik araç gereçlerle meşgulken, Dilay kitaplar kaleme alıyor. İlim, irfan yolunda ilerliyor. Bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.