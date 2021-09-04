Kuzey Marmara Otoyolu’nda nefes kesen anlar! Dünya havacılık tarihine adını yazdırdı

Dario Costa, gerçekleştirdiği muhteşem performansının ardından "Tünel Geçişi'nin en zorlu kısmı tünelin sadece bir çıkışı olmasıydı. Daha önce ben de dahil kimse bir tünelin içinde uçmayı denememişti. O sebeple kafamda her şeyin beklenildiği gidip gitmeyeceği konusunda büyük bir soru işareti vardı. Dolayısıyla bu geçişi yapabilmek hem büyük bir rahatlama hem de büyük ama çok büyük bir mutluluk. Benim için bir rüyanın daha gerçeğe dönüşmesiydi. Motoru ilk çalıştırdığım andan itibaren bu işi hakkıyla yapmam gerektiğini biliyordum. Kafamda tasarladığım tüm adımları takip ettim. Tünele ilk girdiğim anda yan rüzgar nedeniyle uçak sağa kaydı. İşte o anda her şey benim için yavaşladı. Uçağı yeniden eski konumuna getirmeye odaklandım. Sonra her şey aklımda hızlanmaya başladı. Şöyle bir geriye baktığımda bu proje inanılmaz bir yolculuktu. Çok duygusaldı. Bu sadece Dario Costa'nın yaptığı bir uçuş değildi. Bu, 40 kişinin hayata geçirdiği bir projeydi. Bu tür performanslarda ancak çok çalışarak başarıya ulaşabilirsiniz. Çok çalışmamızın karşılığını da aldık. Benim için bu, gerçekten büyük hayaller kurabileceğinizin ve çaba harcarsanız başarabileceğinizin kanıtıdır" dedi.