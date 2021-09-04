Profesörden korkutan sözler: 80 cm’ye kadar düştü! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya...

Su miktarının azalması ve küresel iklim değişiklerinden etkilenen Ladik Gölü'nde balık neslinin de tükenmeye başladığını belirten Nazmi Polat, özellikle balık üreme dönemlerinden su miktarı az olduğu için üreme yapılamadığını ve yumurtaların da üreme yapılamadan yok olduğunu söyledi. Polat, " Çok değil bundan 10 yıl öncesine kadar Lâdik Gölü'nde Çapak Balığı, Kızılkanat Balığı, Turna Balığı, Tatlısu Levreği, Tahta balığı, Tinca Siraz, Kababurun, Tatlısu Kefali, İsrail Sazanı ve Çöp Balığı olmak üzere 10 çeşit balık bulunuyordu. Şimdi ise bu sayı 4'übulmuyor. Göldeki bu kuraklık devam ettiği sürece bu balıklar da yakında tarih olur." şeklinde konuştu.