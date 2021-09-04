Profesörden korkutan sözler: 80 cm’ye kadar düştü! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazmi Polat, Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olan Lâdik Gölü'nün tarihe karışmakla yüz yüze olduğunu söyledi.
Prof. Polat, " Erozyon ve sulama için kullanıldığı için sürekli su seviyesi düşen göl iklim değişikliklerinden de büyük etkilenmeye başladı. Göldü su sev iyesi 4 buçuk metrelerden 80 santime düştü. Bu yok alma seviyesine çok yaklaşıldığını gösteriyor. Ayrıca gölün taban alanının yaklaşık yüzde 45'i ise sulak alan olmaktan çıkıp ineklerin otladığı alan haline geldi. Bu bölgede çok değil 10 yıl öncesine kadar tutulan balıkların büyük bir kısmı ise nesli tükendi ve artık yok." dedi.
Nazmi Polat, Lâdik Gölü'nü bir dönem oldukça fazla bulunan yüzer adaların artık tabanla birleştiğini ve yüzer ada olmaktan çıktığını söyledi. Nazmi Polat, " Kuşlar üreme dönemlerinde yüzer adaların üzerinde kuluçka yapmak ve yuva kurmak suretiyle nesillerini devam ettiriyorlardı. Artık yüzer adaların kalmadığı için bölgeye büyük renk kadar birbirinden güzel göçmen kuşlar artık Lâdik Gölü'ne gelmiyor." diye konuştu.
Su miktarının azalması ve küresel iklim değişiklerinden etkilenen Ladik Gölü'nde balık neslinin de tükenmeye başladığını belirten Nazmi Polat, özellikle balık üreme dönemlerinden su miktarı az olduğu için üreme yapılamadığını ve yumurtaların da üreme yapılamadan yok olduğunu söyledi. Polat, " Çok değil bundan 10 yıl öncesine kadar Lâdik Gölü'nde Çapak Balığı, Kızılkanat Balığı, Turna Balığı, Tatlısu Levreği, Tahta balığı, Tinca Siraz, Kababurun, Tatlısu Kefali, İsrail Sazanı ve Çöp Balığı olmak üzere 10 çeşit balık bulunuyordu. Şimdi ise bu sayı 4'übulmuyor. Göldeki bu kuraklık devam ettiği sürece bu balıklar da yakında tarih olur." şeklinde konuştu.
Ladik Gölünde 30 - 35 yılı aşkın süredir balıkçılık yapan Ahmet Kalyoncu ise gölde artık balıkların yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Kalyoncu, " Bundan 10 yıl öncesine kadar 5-6 metrekareye bir turna balığı düşerdi. Şimdi ise 100 metrekareye bile düşmüyor. Bundan 10 yıl öncesine kadar 100'e yakın aile Ladik Gölü'nden tuttuğu balıklarla ailelerine geçindiriyordu. Şimdi ise bu sayı 20'yi bulmuyor." dedi.