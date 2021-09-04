Madde bağımlısı Suriyeli baba, eşi ve çocuklarını yakmaya kalkıştı

Kayseri Kocasinan İlçesi Argıncık Mahallesinde yaşayan Suriye uyruklu Mnour A, öğle saatlerinde eve kapattığı eşini ve 3 çocuğunu darp ettikten sonra yakmaya kalkıştı. Mnour A, eve benzin döküp ailesini rehin alınca komşuları polise haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis eki.i ile itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Suriyeli baba, ikna olmayınca polis eve operasyon düzenledi. Mnour A, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, durumları iyi olan eşi ve 3 çocuğu ise tedbir amaçlı hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.