Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan iş insanı C.K, kendisine ait simit fırını ve kafeyi D.Ö 'ye devir etti. Ancak iş yerinin marka ve logosunu devirle birlikte vermedi. Bu nedenle iş yerini devralan D.Ö ile aralarında husumet başladı.

DAVA AÇMIŞTI

İş yerini devir alan ancak marka ve logo verilmeyen D.Ö'nün, bu konu ile ilgili C.K ve avukat olan kızı S.K'ya dava açması ile taraflar arasındaki husumet giderek büyüdü. Önceki akşam iddialara göre C.K, kendisine ve kızına dava açan D.Ö'yü arayarak konu ile ilgili görüşmek istediğini söyledi. D.Ö'nün İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan ofisinde olduğunu söylemesi üzerine, C.K D.Ö'nün ofisine gitti.

4 EL ATEŞ AÇTI

D.Ö'nün ofisinin altında bulunan kafede buluşan taraflar arasında bir anda kavga çıktı. İddialara göre kavga esnasında C.K silahını çekerek 4 el ateş etti. Şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olay sonrası,C.K olay yerinden beyaz bir araç ile ayrıldı. D.Ö ile yanında bulunan abisi Ü.Ö ise durumu polise bildirdi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan korkutucu olay an be an kafenın güvenlik kameralarına yansıdı.

Marka ve logo husumetinde silahlı kavga