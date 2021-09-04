Marmara Adası’na İstanbul’dan ve çevre illerden nasıl gidilir? Marmara Adası feribot seferleri saatleri

Marmara Adası pek çok ile yakınlığı ile bilinmektedir. Bu adanın içinde yaşayan yerlisi az olsa da, yaz sezonunda turistlerin de adaya gidişi ile ada kalabalıklaşmaktadır. Marmara Adası aslında Balıkesir'in bir ilçesidir ancak Tekirdağ'dan Marmara Adası'na ulaşmak daha kolaydır.

MARMARA ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Marmara Adası İstanbul'a yakın olan en güzel adalardan birisidir. Pek çok insan tarafından tatil için tercih edilen Marmara Adası'na pek çok farklı şehirden ulaşım imkânı vardır. Dört tarafı denizlerle çevrili adasına ulaşım gemi veya diğer deniz ulaşım araçları sayesinde sağlanmaktadır. Marmara Adası'na İstanbul, Silivri, Tekirdağ ve Erdek'ten seferler kalkabilmektedir. Marmara Adası pek çok şehre yakınlığı ile de sık sık tercih edilmektedir.

MARMARA ADASI FERİBOT SEFERLERİ

Marmara Adası'na ulaşım pek çok ilden olduğu gibi gidiş için farklı deniz ulaşım araçları da bulunmaktadır. Tekirdağ – Barbaros'tan Marmara Adası'na hem İDO hem de feribot ile ulamış mümkündür. İstanbul'da ise Avcılar ve Yenikapı'dan Marmara Adası'na İDO seferleri bulunmaktadır. Ayrıca Erdek, Avşa, Çınarlı ve Saraylar ve Bandırma'dan da Marmara Adası'na seferler bulunmaktadır.

MARMARA ADASI FERİBOT SAATLERİ

Tekirdağ Barbaros konumundan Marmara Adası'na her gün sefer bulunmaktadır. Bu seferler sabah 10:00, akşamüzeri 15:00 (Pazar günleri 16:00) ve akşam 17:00 olmak üzeredir. Sadece haftaiçi kalkan seferler ise 19:00, 21:00 ve 23:00 saatlerindedir.

Erdek İskelesi'nden Marmara Adası'na her gün olan seferler 06:00, 07:00 ve 17:00 saatlerindedir. Hafta içi her gün olan seferler ise 21:00, 23:00 ve 01:00 saatlerindedir.

Avşa İskelesi'nden Marmara Adası'na her gün 09:00 ve 12:30 saatlerinde seferler bulunmaktadır.

Tekirdağ Ceyport'tan Marmara Adası'na her gün 17:00'da hafta içi her gün ise 21:00'da sefer vardır.

Bandırma Çelebiport'tan Marmara Adası'na haftanın her gün 23:30'da sefer bulunmaktadır. Ayrıca hafta içi her gün de 02:30'da sefer vardır.

MARMARA ADASI'NA İSTANBUL'DAN NASIL GİDİLİR?

Marmara Adası İstanbul'a yakın olan adalardandır. Doğal güzellikleri ile de öne çıkan Marmara Adası'na yaz sezonunda her gün, sezon dışı sayılan ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde değişken günlerde İDO seferi bulunmaktadır.

Marmara Adası feribotları nereden kalkıyor sorusuna Tekirdağ Barbaros ve Ceyport, Erdek, Saraylar ve Bandırma üzerinden feribotlar kalkmaktadır.