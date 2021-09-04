Mihra İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Mihra TDK Sözlükte Ne Demek?

Mihra ismi ailelerin genellikle anlamı güzel olması, hoş söylenmesi ve fazla kişide bulunmaması sebepleri ile çocuklarına koydukları isimler arasında yer almaktadır. Son dönemde tercih edilen bu ismin kökeni Farsça olarak bilinmektedir. Ayrıca anlamlarından birisi de "iyiliksever kişi, muhabbeti iyi olan, hoşgörülü insan" olarak karşımıza çıkmaktadır.

MİHRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mihra ismine sahip olanlar ve bu ismi bebeklerine koymak isteyen kişiler bu ismin anlamını merak etmektedirler. Bu ismin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu isminin anlamı "iyiliksever kişi, muhabbeti iyi olan, hoşgörülü insan" anlamına gelmektedir. Başka bir anlamı ise "tutulan kişi" anlamına gelmektedir. Bu ismin bilinen bir diğer anlamı da "böğürtlen" olarak bilinmektedir. Ebeveynler doğacak olan çocuklarına genellikle duyulmamış olan bilinmeyen isimleri terci etmektedirler. Konulacak isimler çocuklarına özgü olmasını isterler. Bu nedenle Mihra ismi son dönemlerde tercih edilen isimler arasındadır.

MİHRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Ebeveynler çocuklarına isim verecekleri zaman taşıdıkları anlama da oldukça fazla önem vermektedirler. Çocuklarına verecek oldukları ismin anlamı karakterlerine etki ettiği için oldukça önemlidir. Bu ismin Kur'an'da geçip geçmediği de aileler tarafından merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Mihra ismi Kur'an da yer alan bir isim değildir. Bu ismin anlamı güzel olması sebebi ile bu ismin çocuklara verilmesinde dinen bir sakınca yoktur.

MİHRA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Mihra ismi nadir ve özel olan isimlerden bir tanesidir. Bu isimin kökeni merak edilen konular arasında yer almaktadır. Mihra isminin kökeni Farsça olarak karşımıza çıkmaktadır.

MİHRA NE DEMEK?

Mihra ismi hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de Mihra isminin ne demek olduğudur. Bu ismin bilinen birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu isim "muhabbeti güzel, nazik ve hoşgörülü kimse" anlamına gelmektedir. Buna ek olarak "böğürtlen ve tutulan" manaları da bulunmaktadır.