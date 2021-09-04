Mirza İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Mirza TDK Sözlükte Ne Demek?

Mirza ismi erkek çocuk sahibi olacak anne ve baba adayları tarafından sıkça araştırılan isimler arasında yer almaktadır. Bu isim bazı devletlerde unvan olarak da kullanılmaktadır. Unvan olarak kullanılan bu ismin kökeni Farsça'dır ve anlamları arasında "hükümdar, soylu" gibi anlamlar da yer alır.

MİRZA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mirza ismi erkek çocuğuna isim düşünen anne ve baba adayları için araştırılan isimler arasında yer almaktadır. Bu isimin bilinen birkaç anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan en bilineni karşımıza "hükümdar, soylu" anlamı şeklindedir. Bu ismin bir diğer anlamı ise özellikle Doğu Türk devletlerinde kullanılan anlamı yani "asil kişi" anlamıdır. Bu ismin son anlamı ise karşımıza "bir yıldız kümesinde yer alan parlak bir yıldız" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

MİRZA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Mirza ismi hakkında merak edilenlerden bir tanesi de karşımıza bu ismin Kur'an içerisinde yer alıp almaması olarak çıkmaktadır. Mirza ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Ancak bu ismin çocukları konulması hususunda dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

MİRZA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Mirza ismi ülkemizde, Suriye'de ve İran'da sıkça kullanılan erkek isimlerinden bir tanesidir. Bu ismin kökeni de merak edilen konular arasındadır. Bu ismin kökeni karşımıza Farsça olarak çıkmaktadır. Bu isim aynı zamanda bir unvan olarak da kullanılır.

MİRZA NE DEMEK?

Mirza ismi özellikle Doğu Türk Devletleri ve İran Devleri tarafından bir unvan olarak kullanılmaktadır. Bu ismin kelime manası da merak edilmektedir. Mirza isminin kelime olarak anlamı karşımıza "soylu kişi" olarak çıkmaktadır. Aynı zaman Mirza ismi asaletin simgesi olarak da kabul edilmektedir.