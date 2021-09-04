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Giriş Tarihi: 4.9.2021 12:16 Son Güncelleme: 4.9.2021 12:28

Ölü bulanan Gülseda'nın dikkat çeken paylaşımı: 'Ruhum hayatımdan yoruldu'

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ölü bulanan Gülseda’nın dikkat çeken paylaşımı: ’Ruhum hayatımdan yoruldu’

Antalya’da 28 yaşındaki Gülseda Karagüle arkadaşının evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Gülseda'nın hesabından paylaştığı mesaj dikkat çekti.

Antalya'da Gülseda Karagüle kaldığı arkadaşının evinde yatağında ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede çekmecesinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan Karagüle'nin sosyal medya hesabında paylaştığı 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı dikkat çekti.

Genç kadının kesin ölüm nedeninin anlaşılması için cenazesi Adli Tıp Kurulu morguna kaldırıldı. Polisi alarma geçiren olay Muratpaşa ilçesi, Sedir Mahallesi 726 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Erkek arkadaşının evinde 15 gündür kaldığı öğrenilen Gülseda Karagülle kaldığı odada hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Karagülle'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gelişmelerin ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı. Odada arama yapan uzman ekipler genç kadının kaldığı odadaki çekmecede bir miktar uyuşturucu madde tespit etti. Gülseda Karagülle'nin cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIM!

Öte yandan genç kadının sosyal medya hesabında koyduğu fotoğrafta yazan 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı ise dikkat çekti. Genç kızın komşuları, çok iyi bir kızdı. Herkesle gülerek merhabalaşırdı. Ölmesi çok manidar " diyerek üzüntülerin dile getirdi.

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Ölü bulanan Gülseda'nın dikkat çeken paylaşımı: 'Ruhum hayatımdan yoruldu'
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