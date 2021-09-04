Ölü bulanan Gülseda’nın dikkat çeken paylaşımı: ’Ruhum hayatımdan yoruldu’

Antalya'da Gülseda Karagüle kaldığı arkadaşının evinde yatağında ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede çekmecesinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan Karagüle'nin sosyal medya hesabında paylaştığı 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı dikkat çekti.
Genç kadının kesin ölüm nedeninin anlaşılması için cenazesi Adli Tıp Kurulu morguna kaldırıldı. Polisi alarma geçiren olay Muratpaşa ilçesi, Sedir Mahallesi 726 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Erkek arkadaşının evinde 15 gündür kaldığı öğrenilen Gülseda Karagülle kaldığı odada hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Karagülle'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Gelişmelerin ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı. Odada arama yapan uzman ekipler genç kadının kaldığı odadaki çekmecede bir miktar uyuşturucu madde tespit etti. Gülseda Karagülle'nin cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.