Ölü bulanan Gülseda’nın dikkat çeken paylaşımı: ’Ruhum hayatımdan yoruldu’

Genç kadının kesin ölüm nedeninin anlaşılması için cenazesi Adli Tıp Kurulu morguna kaldırıldı. Polisi alarma geçiren olay Muratpaşa ilçesi, Sedir Mahallesi 726 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Erkek arkadaşının evinde 15 gündür kaldığı öğrenilen Gülseda Karagülle kaldığı odada hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Karagülle'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.