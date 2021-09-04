Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılında şehitler anılacak

1921 yılının 23 Ağustos gününden 13 Eylül gününe kadar 22 gün ve 22 gece aralıksız devam eden ve Türk ordusunun, Batılı devletlerin güdümündeki Yunan ordusunu hezimete uğrattığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

"O SATIH BÜTÜN VATANDIR"

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün yedi düvele karşı yek vücut savaşan şanlı Türk Milleti'ne "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana terk olunamaz" diyerek meşhur emrini verdiği Sakarya Meydan Muharebesi tüm mazlum devletlere de umut oldu.

İşte Türk ordusunun, Batılı devletlerin güdümündeki Yunan ordusunu hezimete uğrattığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılında başkentli bir kez daha son kale olan Ankara'da "Diriliş Yürüyüşü" düzenleyerek, 100 yıl önce "İstiklal" diye haykıran atalarını selamlayacak.

800 METRELİK KORTEJ OLUŞTURULACAK

Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Polatlı ve Haymana Belediyelerinin destekleri ve katılımları kapsamında 4 Eylül Cumartesi günü Polatlı'nın Sakarya Köyü'nde bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler çerçevesinde saat 19.00'da "Halide Edip Adıvar ve Milli Mücadele Kadın Kahramanları Müzesi" önünde buluşulacak ve burada Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin insani ve duygusal yönlerinin anlatılacağı bir konuşma gerçekleşecek.

Ardından burada oluşturulacak halk korteji ile birlikte saat 20.00'da yaklaşık 800 metrelik mesafedeki Sakarya 12. Grup Şehitliği'ne doğru "Diriliş Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. 12. Grup Şehitliği'ne varıldığında ise Itri'nin bestelediği Salat-ı Ümmiye eseri Musa Göçmen Senfoni Orkestrası tarafından çalınacak.

Ardından bir kız çocuğunun 100 yıl öncesine minnet ve vefa mektubunu okuyacağı program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sonlandırılacak.