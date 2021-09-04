Şanlıurfa’nın turizm merkezlerine turist akını

Şanlıurfa'nın en gözde turizm merkezlerinden Halfeti, Eylül ilk haftasında okul öncesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Normalleşme sürecine ardından Şanlıurfa turizminde hareketlilik başladı. Birecik Baraj gölü nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 'Sakin Şehir' ağına dâhil ettiği Halfeti, halfa sonu yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

SALGIN SONRASI HALFETİ'YE TURİST AKINI

Bozkırın ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kentine dönen ilçe, Normalleşme sürecine ardından Okul öncesi hafta sonu ziyaretçi rekoru kırdı.



Birecik Baraj Gölü ile sahil kenti görünümüne sahip olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turizm hareketliliği başladı. Bölgeyi özellikle hafta sonları çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Baraj suyu nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "Sakin Şehir" ağına dahil ettiği Halfeti'de turizm sezonu hızlı başladı.

HALFETİ YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN AKININA UĞRADI

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da adlandırılan ilçe, ilgi odağı oldu. Pandemiye rağmen turist çeken ilçeye gelen ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor. Ziyaretçiler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor. İlçede su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi de yine ilgi gören yerler arasında bulunuyor. Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi de gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen "Karagül" bitkisini de görebiliyor. Sezonun sonlarına doğru ziyaretçiler pandemi kuralları çerçevesinde tarihi güzellikleri ile ünlü Halfeti'yi gezmenin tadını çıkarıyor. İlçeyi ilk kez gören ziyaretçiler, eşsiz güzellikleri ile ünlü sakin şehri herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.