Sarıyer’de emlakçıda cinayet!

Polis ekipleri, saldırının ardından geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganların Mustafa F. İle Ersin Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler yapılan çalışmanın ardından Beşiktaş'taki adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan İşyeri sahibi Emlakçı Hasan D. ile olaydan kısa bir süre önce tartışma yaşayan müteahhit İbrahim K. da gözaltına alındı. İbrahim K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.