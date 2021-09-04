Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak

Sinop Ayancık'ta 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından temizlik ve hafriyat çalışmalarının devam etmesi, ayrıca selden etkilenen binaların yıkım kararının verilmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda iş makinelerinin yoğunluğunun sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu çalışmaları yapmak üzere ilçemizde bulunan ekip ve personellerin okullarımıza bağlı okul pansiyonlarımızda ve okul binalarımızda konaklıyor olması kurulumuzca değerlendirildiğinde, Ayancık'ta 6 Eylül'den itibaren geçilmesi planlanan yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine, oluşması muhtemel risklerden dolayı 20 Eylül'de başlanılması, 20 Eylül'e kadar eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir."